Южная Осетия обесточена из-за схода лавин и урагана

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Ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии. Из-за этого полностью обесточенной оказалась Южная Осетия. О ЧП рассказали в МРСК Северного Кавказа.

Южная Осетия полностью обесточена из-за схода лавин и урагана в горах Северной Осетии, сообщили в МРСК (Межрегиональные распределительные сетевые компании) Северного Кавказа.

"В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, которые повредили линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена. Все силы направлены на устранение последствий стихии", - рассказал источник ТАСС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Зарамаг. Как только неполадки будут устранены, электроэнергия снова будет поступать в Южную Осетию.

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