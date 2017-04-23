В Германии призвали прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

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Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман считает, что необходимо прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз. Он заявил, что всегда был противником вступления Турции в ЕС, подчеркнув, что жителям ЕС пора "перестать обманывать самих себя по этому вопросу".

Глава МВД федеральной земли Бавария ​Иоахим Херрманн призвал ЕС прекратить переговоры о возможности вступления Турции в Евросоюз, комментируя в интервью Bild итоги конституционного референдума в Турции.

Он заявил, что всегда был противником вступления Турции в ЕС, подчеркнув, что жителям ЕС пора "перестать обманывать самих себя по этому вопросу".

В субботу газета Die Welt сообщила, что ЕС планирует обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество, пишет ТАСС. Позже министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против принятия "преждевременных решений".

Конституционный референдум, который значительно расширил полномочия президента Турции, прошел 16 апреля. По итогам голосования действующий президент Турции Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года, дважды избравшись на пятилетний срок.

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