Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы

Теги: сирия Сирийский конфликт терроризм

Сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама. В ходе проведенной операции ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами.

Сирийская армия выбила террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама, которое являлось крупнейшим оплотом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность организации запрещена в России – прим. ред.) в той части Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. Правительственные силы также освободили восемь населенных пунктов, расположенных в окрестностях.

В ходе операции были ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами. По неподтвержденной информации, под Хальфаей убит один из главарей террористов.

Читайте также:

Лавров и Шукри обсудили урегулирование сирийского конфликта

В Алеппо восстанавливают пострадавший от боевиков конезавод

Лавров назвал причину блокировки в ОЗХО проекта России по химатаке