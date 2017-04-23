Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы
Теги: сирия Сирийский конфликт терроризм
Сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама. В ходе проведенной операции ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами.
Сирийская армия выбила террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама, которое являлось крупнейшим оплотом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность организации запрещена в России – прим. ред.) в той части Сирии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. Правительственные силы также освободили восемь населенных пунктов, расположенных в окрестностях.
В ходе операции были ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами. По неподтвержденной информации, под Хальфаей убит один из главарей террористов.
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