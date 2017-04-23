Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в ЛНР

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Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе под Луганском. Инцидент произошел в районе села Пришиб в Славяносербском районе. По предварительной информации, один человек погиб и один ранен.

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе под Луганском. Инцидент произошел в районе села Пришиб в Славяносербском районе.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент безопасности в Луганской области", - сообщили "Интерфаксу" в специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ, не уточнив, имеются ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие.

По данным ТАСС, которое ссылается на агентство Луганскинформцентр и пресс-службу народной милиции ЛНР, при подрыве погиб сотрудник СММ ОБСЕ.

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