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Электроснабжение Южной Осетии полностью восстановлено. Ранее ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии. Из-за этого полностью обесточенной оказалась Южная Осетия.

ЧП с отключением ЛЭП в Южной Осетии ликвидировано. Энергетики устранили повреждения, из-за которых была обесточена республика, передает ТАСС.

Авария произошла утром в Алагирском ущелье Северной Осетии, которое находится на границе с Южной Осетией. Причиной обрыва сетей стали ураганный ветер и сход лавин.

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