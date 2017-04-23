ЧП с отключением ЛЭП в Южной Осетии ликвидировано
Теги: электроснабжение Происшествие южная осетия
Электроснабжение Южной Осетии полностью восстановлено. Ранее ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии. Из-за этого полностью обесточенной оказалась Южная Осетия.
ЧП с отключением ЛЭП в Южной Осетии ликвидировано. Энергетики устранили повреждения, из-за которых была обесточена республика, передает ТАСС.
Авария произошла утром в Алагирском ущелье Северной Осетии, которое находится на границе с Южной Осетией. Причиной обрыва сетей стали ураганный ветер и сход лавин.
Читайте также:
Путин поздравил Бибилова с победой на выборах в Южной Осетии
Жители Южной Осетии высказались за переименование республики