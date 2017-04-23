От мошенничества до терроризма: чем опасны "серые" SIM-карты

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На этой неделе в Одинцовском районе Подмосковья спецслужбы задержали двух предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. Выйти на след преступников оперативники смогли, анализируя телефонные звонки смертника. Отработка контактов подозреваемых - один из основных методов расследования терактов. И здесь правоохранителям очень мешают так называемые "серые" SIM-карты. Те, что продаются на каждом углу, а иногда и вовсе предлагаются бесплатно.