Рекс из московского приюта переселился в Вену

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Сказочная история произошла с самым обыкновенным московским бездомным псом. Зовут его Рекс, и он, конечно, никакой не "комиссар". Впрочем, имя, возможно, сыграло свою роль. В конце концов, киношная овчарка из знаменитого сериала служила в полиции австрийской столицы - Вены. И именно туда, прямо из приюта, переехал жить наш, московский, Рекс.