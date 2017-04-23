В ОБСЕ подтвердили гибель сотрудника СММ под Луганском

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В результате наезда на мину патруля СММ ОБСЕ под Луганском погиб один сотрудник организации, еще один получил ранения. Об этом сообщил председатель ОБСЕ Себастьян Курц. Подорвавшийся экипаж наблюдателей отклонился от разрешенного мандатом маршрута, заявляют в Луганске.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц потребовал провести тщательное расследование инцидента под Луганском, где автомобиль мониторинговой миссии подорвался на мине. По словам Курца, в результате трагедии погиб сотрудник СММ, еще один член патруля ранен.

"Только что поговорил с Эртурулом Апаканом (глава СММ ОБСЕ). Нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - написал он в Twitter.

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в районе села Пришиб. К северу от населенного пункта проходит линия разграничения сторон, передает ТАСС.

"Мы неоднократно доводили до международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны ВСУ", - сообщили в Народной милиции ЛНР. В ведомстве отметили, что "указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ".

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