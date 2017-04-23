Все 11 кандидатов в президенты Франции проголосовали на выборах

Теги: В мире выборы франция

Во Франции выбирают президента страны. К настоящему моменту все 11 кандидатов отдали свои голоса. Выборы проходят в условиях особых мер безопасности. Ранее в городе Безансон людей эвакуировали с избирательного участка. Причиной стал брошенный у входа автомобиль.

Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах Пятой республики, передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Выборы проходят в условиях особых мер безопасности. Ранее в городе Безансон людей эвакуировали с избирательного участка. Причиной стал брошенный у входа автомобиль с работающим двигателем, который числится в угоне. На место прибыли саперы, в салоне обнаружили карабин. К этой минуте участок снова открыт.

Первый тур выборов называют самым непредсказуемым в истории Пятой республики. Реальные шансы на выход в следующий раунд сохраняют сразу четыре кандидата из 11.

Читайте также:

Выборы во Франции проходят в условиях террористической угрозы

Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

На Северном вокзале в Париже задержали человека с ножом

Что происходит во Франции накануне выборов президента

Французы учтут события в Париже при выборе президента страны