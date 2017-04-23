Путин обсудит с членами Совета законодателей противодействие коррупции

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В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Владимир Путин 24 апреля встретится с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании. Как сообщила пресс-служба Кремля, он обсудит с ними совершенствование антикоррупционного законодательства.

Владимир Путин 24 апреля в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург проведет встречу с членами Совета законодателей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Мероприятие традиционно проходит в Таврическом дворце и приурочено ко Дню российского парламентаризма. Ожидается, что на встрече будут присутствовать председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Основными темами обсуждения станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции и законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности.

Кроме этого, 24 апреля президент примет участие в заседании Попечительского совета Русского географического общества.

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