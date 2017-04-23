В Москве задержали не пропустившего детскую неотложку водителя

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В Москве возбуждено уголовное дело после нового случая вопиющего автохамства. Водитель дорогой иномарки намеренно мешал проезду кареты детской скорой помощи. Нарушителя - 34-летнего жителя столицы - удалось установить и задержать. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.

В Москве установили и задержали водителя, который 20 апреля заблокировал проезд машины детской скорой помощи. Как рассказали в СКР, им оказался 34-летний житель столицы.

"В рамках расследования уголовного дела следователями допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины "скорой помощи" во время происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".

20 апреля внедорожник, двигаясь по улице Солнечная в Москве, не пропустил машину скорой помощи, ехавшую на вызов с включенным специальным звуковым сигналом. Кроме того, управлявший легковым автомобилем человек вышел из машины и начал высказывать претензии водителю скорой.

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