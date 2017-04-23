Реконструкция штурма Берлина в Подмосковье. Видео
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Реконструкцию взятия Берлина и штурма Рейхстага, проведенную 23 апреля в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, посетили более семи тысяч зрителей, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу. Воспроизведение событий 1945 года длилось примерно полтора часа.
В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России "Патриот" прошло шоу, воссоздающее одну из ключевых операций Второй мировой и Великой Отечественной войн - штурм Берлина.
Реконструкцию "Штурм Берлина" посетили более семи тысяч зрителей, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
"Штурм" длился полтора часа и состоял из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурм Берлина, взятие Рейхстага.
Организаторы использовали трофейную немецкую бронетехнику и советские танки. В реконструкции взятия Берлина воспроизводились танковые бои, дуэли истребительной авиации и операции пехоты.
"Реконструкторам, каскадерам и пиротехникам удалось максимально драматично передать события последней решающей битвы Великой Отечественной войны", - сообщил представитель Минобороны.
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