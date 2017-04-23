Реконструкция штурма Берлина в Подмосковье. Видео

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Реконструкцию взятия Берлина и штурма Рейхстага, проведенную 23 апреля в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, посетили более семи тысяч зрителей, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу. Воспроизведение событий 1945 года длилось примерно полтора часа.