Жителей Крыма шокировал выпавший в конце апреля снег
На территории российского Крыма произошло крайне редкое для этого времени года явление – выпали обильные снежные осадки, шокировавшие как гостей полуострова, так и местных жителей. Жители Симферополя публикуют в соцсетях фото и видео заснеженного города.
Во всех регионах Крыма, кроме южного берега и ряда приморских городов, выпал снег. О необычном для конца апреля явлении сообщила дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.
По ее словам, он зарядил с утра и продолжался в течение дня. В Симферополе снег укрыл крыши домов, деревья, уже расцветшие кусты сирени.
"Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", - цитирует ее ТАСС.
Самая низкая температура 23 апреля в Крыму была зафиксирована 69 лет назад, в 1948 году. Тогда, согласно данным синоптиков, температура воздуха опустилась до 4,5 градусов ниже нуля.
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