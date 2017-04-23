Жителей Крыма шокировал выпавший в конце апреля снег

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На территории российского Крыма произошло крайне редкое для этого времени года явление – выпали обильные снежные осадки, шокировавшие как гостей полуострова, так и местных жителей. Жители Симферополя публикуют в соцсетях фото и видео заснеженного города.

Во всех регионах Крыма, кроме южного берега и ряда приморских городов, выпал снег. О необычном для конца апреля явлении сообщила дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.

По ее словам, он зарядил с утра и продолжался в течение дня. В Симферополе снег укрыл крыши домов, деревья, уже расцветшие кусты сирени.

"Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", - цитирует ее ТАСС.

Самая низкая температура 23 апреля в Крыму была зафиксирована 69 лет назад, в 1948 году. Тогда, согласно данным синоптиков, температура воздуха опустилась до 4,5 градусов ниже нуля.

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