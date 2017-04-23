Макрон и Ле Пен вышли в лидеры на выборах президента Франции

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Во Франции выбирают президента страны. Первый тур голосования называют самым непредсказуемым в истории Пятой республики. Кандидаты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют. По данным exit poll, Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22%. За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18%.

Кандидаты на пост президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на выборах, передает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные exit poll.

Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22%. За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18% соответственно.

Работа избирательных участков завершится в 21:00 по московскому времени, однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше. Ближе к полуночи Министерство внутренних дел - оно во Франции занимается организацией выборов - назовет двух кандидатов, которые выйдут во второй тур.

Выборы проходят в условиях особых мер безопасности. Накануне "день тишины" был отмечен массовыми протестными акциями в Париже.

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