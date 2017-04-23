В Москве ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду

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Вечером 25 апреля в центре Москвы будет перекрыто движение, в том числе общественного транспорта, из-за подготовки к параду на Красной площади 9 мая. Ограничение вступит в силу в 21:30 и продлится до окончания мероприятия. В ночь на пятницу на Тверской нанесли желтую временную разметку для военной техники.

Движение транспорта, в том числе общественного, в центре Москвы ограничат 25 апреля в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади в День Победы.

Автомобилисты не смогут проехать по участку Тверской улицы от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, а также по Моховой улице, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку и улице Охотный ряд.

"Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

В ночь на пятницу на Тверской уже нанесли желтую временную разметку для военной техники.

19 апреля в Алабине прошла сводная репетиция парада. Впервые в параде Победы примут участие новейшая арктическая техника, а также танк Т-72.

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