Полиция Израиля назвала нападение в Тель-Авиве терактом

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Израильская полиция признала терактом нападение в центре Тель-Авива, в результате которого ранены четыре человека. Россиян среди пострадавших нет.

Нападение, совершенное в воскресенье в Тель-Авиве, является терактом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Израиля Михаэля Зингермана, в результате нападения ранены четыре человека. 18-летний палестинский террорист задержан.

Нападавший жил в городе Наблус на западном побережье Иордана, пишет Haaretz. По версии следствия, сначала он напал на 70-летнего мужчину у отеля Herods, затем ранил еще троих у соседнего Leonardo Hotel. Злоумышленника задержал очевидец, затем мужчину передали полиции.

Как отмечает издание, на допросе нападавший сказал, что решил напасть на евреев. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи назвал теракт "болезненным напоминанием о сложной реальности".

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