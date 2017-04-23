Тело погибшего в обвалившейся шахте под Челябинском подняли на поверхность

Теги: Уголовное дело погибшие пострадавшие челябинск шахта

В Челябинской области подняли на поверхность одного из погибших горняков. В результате обрушения на золотодобывающей шахте погибли два человека, один пострадал. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

Тело одного из двух горняков, погибших на золотодобывающей шахте в Челябинской области, ищут под завалами. Как сообщил "Интерфаксу" первый заместитель губернатора региона Евгений Редин, трудности на месте ЧП связаны со сложными условиями в шахте.

По его словам, поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока тело второго погибшего не будет поднято. В настоящий момент спасатели укрепляют проходы под землей, чтобы не допустить повторного обрушения породы.

Ранее в Челябинской области два горняка погибли и еще один пострадал при обвале на золотодобывающей шахте "Центральная". Обрушение горной породы произошло на глубине 700 метров.

По данным МЧС, в момент ЧП в шахте находились более 160 горняков. 163 из них были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. В Следственном комитете заявили, что возьмут под особый контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Инциденты на шахте происходят регулярно. За последние четыре года там погибли шесть горняков.

Читайте также:

На Украине объявлен траур из-за трагедии на шахте во Львовской области