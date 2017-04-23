19:56, 23 апреля 2017

СК организовал проверку после обнаружения останков человека в Москве

Теги:  скр  проверка  Происшествие  москва  смерть

Доследственную проверку организовали в Москве по факту обнаружения человеческих останков в коллекторе. По предварительным данным, смерть человека наступила более двух лет назад.

В Москве обнаружили останки человека, предварительно, умершего два года назад. Столичный СК организовал доследственную проверку.

Скелет нашли 23 апреля при проведении очистительных работ вблизи жилого дома, расположенного на улице Глебовская, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Устроивший стрельбу в кафе Зеленограда задержан

В Астрахани в ДТП с маршрутками пострадали восемь человек. Видео

Во Владивостоке девушка протаранила 11 автомобилей из-за кошки

Другие новости

В других СМИ