СК организовал проверку после обнаружения останков человека в Москве
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Доследственную проверку организовали в Москве по факту обнаружения человеческих останков в коллекторе. По предварительным данным, смерть человека наступила более двух лет назад.
В Москве обнаружили останки человека, предварительно, умершего два года назад. Столичный СК организовал доследственную проверку.
Скелет нашли 23 апреля при проведении очистительных работ вблизи жилого дома, расположенного на улице Глебовская, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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