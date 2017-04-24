Макрон победил в первом туре выборов президента Франции

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Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%. Они оба прошли во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,91% голосов.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. За него проголосовали 23,75% избирателей. Лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен набрала 21,53%, сообщает ТАСС. Таким образом они оба проходят во второй тур выборов.

Первые данные о результатах голосования вызвали волну массовых беспорядков в Париже. На площади Бастилии собрались около 300 протестующих. Вначале демонстрация под лозунгом "Ни Ле Пен, ни Макрон!" проходила мирно, но затем начались столкновения с полицией. Молодые люди бросали в стражей порядка бутылки и петарды. Те в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки. В результате пострадали два человека, несколько были задержаны.

Но на этом митингующие не успокоились, они переместились в другие районы и там принялись бить витрины, громить остановки транспорта, поджигать автомобили. Полиция действовала по отработанному сценарию.

Пока на улицах выражали недовольство, в штабах двух кандидатов праздновали победу.

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