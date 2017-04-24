Россия передала жителям Сирии 3,5 тонны гумпомощи
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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели за минувшие сутки восемь гуманитарных акций в Сирии. В провинции Алеппо, Латакию и Дамаск доставлено более 3,5 тонн грузов.
Российские военные за сутки передали мирным жителям в Сирии 3,5 тонны гуманитарных грузов. Об этом сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр".
Местным жителям привезли горячую еду, хлеб, продуктовые наборы и медикаменты. Кроме того, наши военные оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры и обустройстве временного жилья для тех, кто в нем нуждается.
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