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В России 24 апреля стартует традиционная акция "Георгиевская ленточка". Она проходит по всей стране, в каждом регионе.

В России стартует акция "Георгиевская ленточка". Чёрно-оранжевая лента стала одним из мировых символов великой Победы. Начиная с понедельника и до 9 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки всем желающим, передает "ТВ Центр".

А в Воронежской области 24 апреля стартовала уникальная экспедиция. Специалисты Минобороны и парка "Патриот" будут поднимать технику времен Великой Отечественной. Недалеко от села Урыв обнаружили советский трактор и американский танк "Генерал Стюарт", который поставлялся в Красную армию по ленд-лизу. 75 лет назад именно в этом месте 24-ый танковый корпус несколько дней сдерживал натиск противника.