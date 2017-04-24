Карты и навигатор "Яндекса" станут платными для бизнеса

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Использование сервисов "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" в коммерческих целях планируют сделать платным. Специальная лицензия - уже в этом году - потребуется такси, экспедиторским и курьерским службам. При этом пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты, предупреждают эксперты.

"Яндекс" намерен брать плату за использование своих навигационных сервисов "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс. Карты" для таксомоторных компаний, экспедиторских и курьерских служб, а также фирм, которые занимаются перевозкой грузов. Начало тестирования нового формата для бизнеса намечено на 1 мая.

Как рассказали "Коммерсанту" в "Яндексе", чтобы использовать навигационные сервисы в коммерческих целях, потребуется специальная лицензия. Условия использования лицензий разработают после тестирования.

Новый формат работы будет предусматривать бесплатные лимиты, а платное использование и функционал будут настраиваться под клиента. Подобная модель уже действует в интерфейсе программирования приложений (API) "Карт" для бизнеса, позволяющем использовать технологии сервиса и картографические данные в сторонних проектах.

Владелец одного из проектов в сфере курьерской доставки сообщил газете, что по факту "Яндекс" уже требует плату за использование навигатора. По его словам, когда фирма вышла на тысячу запросов в месяц, "Навигатор" начал работать со сбоями. В ответ на запрос в "Яндексе" заявили, что коммерческое использование системы является платной услугой.

При этом эксперты, опрошенные газетой, указывают, что необходимо просчитать все возможные риски. По мнению директора департамента исследований и разработок "2ГИС" Павла Мочалкина, если таксисты и курьеры станут массово переходить на сервисы конкурентов, "Яндекс" может потерять большой объем данных о пробках.

Аудитория "Навигатора" в России, по данным компании, в марте составила 11,5 миллионов человек, всего мобильными приложениями геосервисов "Яндекса" воспользовались 21,9 миллиона.

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