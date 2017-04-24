Во всех школах Москвы введут систему прохода и питания по карточкам

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В этом году во всех столичных школах введут систему прохода и питания по карточкам. Ученики будут проходить в учебное заведение и оплачивать еду в столовой только с помощью социальных карт учащегося, либо карточек или браслетов "Москвёнок". Кроме того, в 2018 году система также будет работать во всех зданиях дошкольных групп.

В 2017 году во всех московских школах завершится внедрение информационной системы "Проход и питание" ("Москвёнок"). Ученики будут проходить в учебное заведение и оплачивать еду в столовой только с помощью социальных карт учащегося, либо карточек или браслетов "Москвёнок". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"До конца года мы планируем охватить системой "Проход и питание" все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп, помимо уже охваченных. В 2018 году система будет работать во всех зданиях дошкольных групп", - отметили в департаменте информационных технологий столицы.

Родители в онлайн-режиме смогут проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, что он покупал в буфете. Посмотреть эту информацию можно будет в личном кабинете портала mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы". Кроме того, у родителей есть возможность установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов или ввести лимит денежных трат ребенка в буфете.

Для присоединения к системе можно завести электронную карту "Москвёнок", которую выдают бесплатно в школе, или оформить социальную карту учащегося через портал mos.ru. Также у родителей есть возможность приобрести специальный браслет "Москвёнок". Если школа заказала их централизованно, то их выдают бесплатно.