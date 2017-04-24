США призвали Россию помочь в расследовании гибели американца в ЛНР

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Россия должна использовать "свое влияние" на ополченцев в Донбассе, чтобы ОБСЕ провело полноценное и своевременное расследование взрыва автомобиля патруля СММ на территории ЛНР, отметили в Госдепе США. Там заявили, что шокированы гибелью американского гражданина, который работал фельдшером в СММ.

США призывают Россию использовать "свое влияние" на ополченцев в Донбассе с тем, чтобы ОБСЕ смогло провести полноценное и своевременное расследование взрыва автомобиля патруля своей Специальной мониторинговой миссии (СММ) на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепе США подчеркнули, что шокированы и глубоко опечалены гибелью на востоке Украины американского гражданина, который работал фельдшером в СММ. Также Госдепартамент выразил "глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким". Кроме того, там пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва

Также в заявлении внешнеполитического ведомства США подчеркнули, что инцидент в очередной раз говорит о важности "выполнения всеми сторонами конфликта своих обязательств в рамках минских соглашений".

Накануне, 23 апреля, в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники, подорвался на мине. В результате происшествия погиб один сотрудник миссии. Еще двое получили ранения. В силовых структурах ЛНР заявили, что инцидент стал результатом деятельности на территории провозглашенной республики украинских диверсионно-разведывательных групп.

Между тем, в МИД России назвали этот инцидент провокацией. На Смоленской площади подчеркнули, что подобные акции выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении минских соглашений.

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