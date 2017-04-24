СБУ поделилась непристойным снимком Лолиты

Теги: Украина запрет россия сбу певица

Служба безопасности Украины отреагировала на решение властей страны запретить въезд российской певице Лолите Милявской, ехавшей на Украину к больной дочери. В своем Twitter ведомство выложило откровенный снимок исполнительницы, у которой во время танца обнажилась грудь.

Служба безопасности Украины в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter отреагировала на решение властей запретить въезд в страну российской певице Лолите Милявской, которая ехала к больной дочке.

Представители ведомства опубликовали фотографию Лолиты, где у нее частично обнажена грудь. "Нехай щастить (Удачи – рус.яз.)", - гласит подпись к снимку.

Милявскую, уроженку Украины, в воскресенье сняли с поезда в Киев и запретили ей въезд на территорию страны сроком на три года. Лолита ехала к больной дочке, рассказала она в соцсетях.

Решение связано с ее посещением Керчи в 2015 году. Власти Украины рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.

Читайте также:

Лавров прокомментировал запрет на въезд Самойловой на Украину

Милонов гордится запретом на въезд на Украину

Елене Воробей на 3 года запретили въезд на Украину

СБУ запретила Наташе Королевой въезд на Украину