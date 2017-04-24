Совфед решил проверить эффективность губернаторов

Теги: Политика губернатор рейтинг экономика

В Совфеде обсуждают проект создания единой системы оценки эффективности глав субъектов Российской Федерации. Для этого предлагается создать систему рейтингования губернаторов, в которой должны быть установлены конкретные показатели социально-экономического развития регионов.

Совет законодателей России подготовил законопроект о необходимости пересмотра существующей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом существующих экономических реалий. В частности, предлагается создание единой системы рейтингования губернаторов, пишет газета "Известия".

В проекте документа говорится, что существующая система оценки эффективности органов исполнительной власти регионов необходимо пересмотреть. Новая система должна иметь баланс между экономикой и социальной сферой.

Также в документе утверждается, что действующая система непрозрачна и непонятна для граждан. Авторы инициативы считают, что в новой системе должны быть установлены конкретные показатели социально-экономического развития регионов. А еще должна быть проработана и ответственность за срыв достижения этих показателей.

По замыслу авторов закона, для повышения прозрачности и открытости подведения итогов оценки их результаты можно размещать на официальном сайте Минэкономразвития России, а также в государственной автоматизированной системе "Управление".

Вместе с тем, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Дмитрий Азаров рассчитывает, что это предложение будет реализовано и жители смогут из открытых источников узнавать, как исполняются главами субъектов России ключевые задачи по развитию регионов. Он отметил, что сейчас этот вопрос до конца не урегулирован законодательством.