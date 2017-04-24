Захарченко допустил образование конфедерации ДНР и Украины

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Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что Республика готова к переговорам с Украиной о сосуществовании на конфедеративных началах. Однако сначала в Киеве должна смениться правящая элита. При этом он подчеркнул, что шанс решить украинский конфликт при помощи федерализации был упущен в 2014 году.

Самопровозглашенная ДНР готова вести диалог с Украиной только как независимое государство. При этом она не исключает сосуществование с Киевом на конфедеративных началах, отметил глава Республики Александр Захарченко. Об этом пишет газета "Известия".

Он отметил, что шанс решить украинский конфликт при помощи федерализации был упущен в 2014 году. После этого Киев начал жителей региона "расстреливать из танков, пушек и боевых самолетов".

При этом он подчеркнул, что жители Донбасса никогда не откажутся от свободы и независимости, так как, они достались им очень высокой ценой. И переговоры с Украиной ДНР будет вести о сосуществовании на конфедеративных началах только как независимое государство. "Но это станет возможно только после того, как в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита", - подчеркнул Захарченко.

По его словам, война рано или поздно закончится. И в ДНР готовы к переговорам уже сейчас.

Конфедерация является самой редкой формой государственного устройства. Она предполагает союз суверенных государств, которые ставят перед собой общие цели и готовы к совместным действиям. При этом члены конфедерации сохраняют свой государственный суверенитет. Также за каждой стороной остается независимая система органов власти и законодательство.