В Москве появятся восемь новых "водных" улиц

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Восемь новых улиц в столице получат названия, связанные с водой и корабельным делом. В районе Нагатинский Затон на юге Москвы безымянный проезд станет Корабельной улицей, а также еще семь улиц с "водными" названиями появятся в Новой Москве.

В столицы появятся восемь новых улиц, название которых будут связаны с водой и корабельным делом. Все топонимы одобрены Московской городской межведомственной комиссией по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.

"В районе Нагатинский Затон на юге Москвы безымянный проезд станет Корабельной улицей. Еще семь улиц с "водными" названиями появятся в ТиНАО. В дачном партнерстве "Александровы пруды", которое находится вблизи деревни Троицкое, откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы", - сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В Новой Москве в настоящее время строят жилые кварталы и в этих округах сейчас чаще всего выбирают названия улиц. В частности, в скоро времени там появятся бульвар Сервантеса и улица Веласкеса, а также еще семь улиц в честь художников Серебряного века и советских писателей.