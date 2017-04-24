Турция смягчила безвизовый режим для россиян
Теги: Общество туризм турция визы россия
Турция увеличила безвизовый режим для граждан России на 30 дней. Таким образом, россияне смогут находиться в стране 90 дней без визы вместо 60. Ранее в МИД России сообщили о готовности смягчить визовый режим для Турции.
Турецкие власти продлили срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 90 дней, передает ТАСС.
В ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Анкара не стала принимать ответные меры.
Ранее в МИД России заявили, что Москва готова облегчить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции, в частности крупных бизнесменов и владельцев служебных паспортов.
Читайте также:
В Кремле призвали с уважением относиться к итогам референдума в Турции
Турция назвала размер пошлин на ввоз российских продуктов
Новости по теме Российско-турецкие отношения
-
17 апреля 2017
В Кремле призвали с уважением относиться к итогам референдума в Турции
-
27 марта 2017
Турция назвала размер пошлин на ввоз российских продуктов
-
23 марта 2017
Представителя России вызвали в МИД Турции из-за гибели турецкого солдата
-
22 марта 2017
Чавушоглу: Турция и Россия преодолели разногласия