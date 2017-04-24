Турция смягчила безвизовый режим для россиян

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Турция увеличила безвизовый режим для граждан России на 30 дней. Таким образом, россияне смогут находиться в стране 90 дней без визы вместо 60. Ранее в МИД России сообщили о готовности смягчить визовый режим для Турции.

Турецкие власти продлили срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 90 дней, передает ТАСС.

В ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Анкара не стала принимать ответные меры.

Ранее в МИД России заявили, что Москва готова облегчить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции, в частности крупных бизнесменов и владельцев служебных паспортов.

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