Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре выборов во Франции

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Поражением традиционных политических партий завершился первый тур президентских выборов во Франции. Кандидаты от республиканцев и социалистов Франсуа Фийон и Бенуа Амон не смогли подняться выше третьего и четвёртого мест. Решающая битва за пост главы Пятой республики пройдёт 7 мая между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен.

Многомесячная интрига разрешается через минуту после закрытия избирательных участков. Марин Ле Пен или Эммануэль Макрон. Теперь у Франции только два кандидата в президенты, передает "ТВ Центр".

Аутсайдер на старте президентской гонки к ее финишной прямой Эммануэль Макрон подходит в статусе фаворита. Несмотря на рекордно низкий рейтинг действующего президента Олланда и недоверие французов к правительству, в котором Макрон два года был министром экономики, Франция дает ему шанс во втором туре побороться за Елисейский дворец.

"Через год мы изменим лицо французской политики. Я буду президентом всей Франции, я буду президентом патриотов, сражающихся с угрозой национализма. Я буду президентом, который защищает, который преобразует и строит", - заявил Макрон.

Вечер оглашения результатов команда экс-министра превращает в настоящее шоу. И судя по всему, весьма недешевое. Сторонников Макрона собирают в одном из павильонов парижского экспоцентра. На входе 6 кордонов охраны. Внутри бесплатные сувениры. Танцевальная музыка. Поддержать кандидата в президенты приглашают, в основном, молодых активистов созданного к началу предвыборной кампании движения "Вперед". Макрон, которому приписывают тесные связи с финансовыми и медиа элитами страны, в объективах телекамер предпочитает предстать кандидатом нового поколения французов.

В историю он точно войдет хотя бы потому, что во второй тур впервые вышла она. Лидер ультраправых Марин Ле Пен уступает Эммануэлю Макрону около 2 процентов голосов. Идеи отказа от евро, приоритета национальных интересов, в числе которых и укрепление отношений Россией, сегодня поддерживает каждый пятый француз.

"То, что предлагаю вам я, это фундаментная альтернатива, которая приведет к настоящим переменам в политике. Переменам, которых вы давно ждали. И, конечно, не дождетесь вместе с наследником Франсуа Олланда", - заявила Ле Пен.

Кандидат от правых Франсуа Фийон своими чувствами накануне оглашения результатов делиться отказывался. Буквально сбитый с ног скандалом с якобы фиктивным трудоустройством супруги - чтобы не привлекать лишнего внимания, они в этот день даже голосовали в разных городах - Фийон так и не смог нагнать конкурентов. 19 процентов голосов и обидное третье место.

"Обстоятельства, поставленные на мой путь, были слишком многочисленны и слишком жестоки. Правда станет известна в свое время. Но пока я, и только я, должен принять ответственность за поражение. Я делаю это с тяжелым сердцем. Но перед нашей страной сейчас стоит угроза прихода к власти экстремистской партии. И в этой ситуации я предпочту проголосовать за Эммануэля Макрона", - отметил Фийон.

Отдать голоса оппоненту не согласился ультралевый Жан-Люк Меланшон, пришедший к финалу с четвертым результатом. Но большинство в паре Макрон - Ле Пен точно не на стороне последней. Сценарий 2002 года, когда во втором туре оказался отец Марин Жан-Мари, вполне может повториться в 2017 году.

Но если победу в первом туре Ле Пена старшего посчитали случайностью, то успех дочери не списать на везение. Из партии-изгоя "Национальный фронт" превратился в главную оппозиционную силу. А триумф несистемных партий - в новую реальность. Классический для Франции маятник перехода власти от левых к правым дал серьезный сбой.

И его афтершоки еще долго могут сотрясать спокойствие Пятой Республики. Недовольных новым раскладом политических сил во Франции все больше. В день выборов в нескольких французских городах митинги. В Париже они заканчиваются стычками с полицией, разбитыми витринами и сожженными машинами. И с этим любому из триумфаторов гонки еще придется столкнуться.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.