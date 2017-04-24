В южные регионы России пришел аномальный холод

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Шквалистый ветер, шторм и даже снегопад - аномальные холода пришли в южные регионы России. Во Владикавказе из-за бушующего урагана объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ветер срывал крыши домов и валил деревья. Несколько районов города полностью обесточены. В Крыму резкое похолодание - практически все выходные, в регионе шёл снег.

Шквалистые ветры, переходящие в ураганы, дожди, прерывающиеся ливнями, и даже обильные снегопады – такая погода буквально обрушилась на юг России. Десятки тысяч людей остались без света. Ущерб от разрушений еще только предстоит подсчитать, передает "ТВ Центр".

Во Владикавказе ураган свирепствовал несколько часов. Сначала разогнал стихийный рынок города. Затем начал срывать крыши с домов и с корнем выворачивать крупные деревья. Разорваны десятки линий электропередачи. МЧС ввело в городе режим чрезвычайной ситуации. Во избежание коротких замыканий в нескольких поселках свет пришлось отключить.

"Было отключение электроэнергии в десяти населенных пунктах Пригородного района города Владикавказ и нескольких населенных пунктов Алагирского района", - сообщил замначальника ГУ МЧС России по РСО-Алания Алан Кокаев.

Ураган прошелся по всей Северной Осетии. Повреждены четыре школы. Сейчас спасатели разбирают последствия стихии.

В Дагестане циклон оставил без света 12 тысяч человек. В Ингушетии – 20 тысяч. В Ростове ливни затопили несколько улиц. В Сети набирает популярность видео, на котором в салоне автобуса забил настоящий фонтан. В Сочи целый день свирепствовал ураганный ветер. Рвал линии электропередачи и рубил деревья. В аэропорту города задержаны пять рейсов. На море поднялся настоящий шторм.

Полуостров Крым капризы природы превратили в новогоднюю открытку. Обильный снегопад выпал после довольно продолжительной теплой погоды. Уже успели расцвести цветы, которые теперь оказались в белом плену.

Синоптики обещают Крыму продолжение сюрпризов. В понедельник здесь ожидают сильные дожди, в горах со снегом. Местами возможны заморозки.

Александр Огородников, "ТВ Центр".