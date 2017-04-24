ЛНР передала ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

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Тело погибшего при подрыве на мине наблюдателя ОБСЕ передано сотрудникам СММ, сообщил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. После трагедии в Киеве продвигают идею ввода вооруженной группировки ООН на территорию Донбасса. В МИД России призвали провести тщательное расследование.

Сразу после инцидента в Донбассе с представителями миссии ОБСЕ эксперты начали гадать, какой будет реакция Киева. Одна из версий оказалась пророческой, передает "ТВ Центр".

Ночью в телефонном разговоре с западным куратором - госсекретарем США Рексом Тиллерсоном - Петр Порошенко коротко выразил соболезнования и сразу перешел к делу. В трагической гибели американского гражданина президент Украины обвинил ополченцев. Он призвал сохранить санкции в отношении России и в очередной раз попросил разместить в регионе миротворцев ООН. Американец успокоил.

"Госсекретарь в очередной раз подчеркнул твердую приверженность властей США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он заверил украинского президента, что санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над Крымом и не реализует полностью свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", - заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

Он добавил, что шокирован и опечален трагическим происшествием возле украинского села Пришиб. Тонер потребовал от Москвы утихомирить бойцов народных республик и приписал им вину за гибель американского гражданина, абсолютно не обращая внимания на то, как гремит украинская артиллерия.

"К сожалению, не обходится без неприятных моментов и во время работы следственной группы на месте. Сейчас слышны разрывы в непосредственной близости от места происшествия. Здесь находятся недалеко и представители ОБСЕ. Здесь находятся наши следственные органы. И, тем не менее, в это время идет обстрел где-то здесь, недалеко от нас", - сказал представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Кроме орудий калибром более 100 миллиметров, в районе ЧП, по информации разведки ЛНР, работала и диверсионная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ. Кортеж представителей мониторинговой миссии - он свернул с основной дороги и ехал вдоль линии соприкосновения - был идеальной мишенью.

"Предварительно, еще до окончания работы следственных групп, можно сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов для последующего обвинения силовых структур ЛНР", - сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В МИД России инцидент назвали циничной акцией, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Детали и промежуточные итоги расследования станут одной из основных тем на встрече контактной группы в 26 апреля. Тело погибшего американца этим утром передано представителям ОБСЕ.

Михаил Шекоян, Илья Титов. "ТВ Центр".

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