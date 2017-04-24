Российские военные разминировали христианский храм в Алеппо

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели за минувшие сутки восемь гуманитарных акций в Сирии. В провинции Алеппо, Латакию и Дамаск доставлено более 3,5 тонн грузов. Местным жителям привезли горячую еду, хлеб, продуктовые наборы и медикаменты. Кроме того, наши военные продолжают разминирование освобожденных от боевиков территорий.

Церковь Успения Богородицы, XV век. Памятник истории и архитектуры. Во время боевых действий в Алеппо чудом уцелел. Сегодня эти ворота распахиваются впервые за долгие месяцы. "Боевики целенаправленно обстреливали наш храм. Не исключено, что здесь есть неразорвавшиеся снаряды", - рассказал "ТВ Центру" смотритель церкви Антуан Накуль.

Террористы вели огонь из самодельных минометов. Газовые баллоны повредили купол и стены. Священники и прихожане собираются церковь восстановить. Но прежде двор и залы необходимо очистить от боеприпасов.

Это одна из старейших православных церквей в городе. Всегда была особо почитаема. Из даров, которые приносили люди и отправляли патриархи, почти ничего не осталось. Храм разграбили боевики. Уникальные иконы, Евангелие, которые для террористов, не имели никакой ценности, бросили в огонь. Но большую часть реликвий успели спасти. Например, самое дорогое - образа Богородицы и Христа.

"Эти образы были написаны в начале XVIII века. Они были привезены из России. Мы их спрятали до того, как в храм ворвались террористы. Большинство других икон боевики сожгли или похитили", - отметил настоятель греческой православной церкви Успения Богородицы в Алеппо Гассан Вард.

Когда саперы осматривали двор, обнаружили старинные могилы. Выяснилось, что это захоронения конца XIX – начала XX века. А покоятся здесь российские дипломаты. Консул Михаил Якиманский и статский советник Иван Григорович. Послы его императорского величества.

Ремонт и восстановление начнутся уже в ближайшие дни. А в понедельник впервые после долгих месяцев молчания над храмом зазвенел колокол.

Службы венчания, крещения младенцев, как это было еще до войны, в церкви, начнутся не сразу. Слишком многое надо отреставрировать. Но прихожане и священники говорят, что если по воле Божьей храм выстоял в самое страшное лихолетье, то по его воле и оживет заново.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.