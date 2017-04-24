Первый фестиваль влюбленных прошел в Москве на Красную горку

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Москвичи отпраздновали древний славянский праздник на территории центра русской культуры "Кремль в Измайлово". Там устроили первый фестиваль влюбленных. Женихи посоревновались в перетягивании каната и забивании гвоздей. А невесты научились плести венки, косы, расписывать яйца и делать украшения.

В Москве с размахом отметили Красную Горку - древний славянский праздник приветствия весны, любви и надежды, передает "ТВ Центр".

По традиции его встречают в первое воскресенье после Пасхи. Русские народные игры, хороводы, конкурсы и мастер-классы прошли в Измайловском Кремле.

Там устроили первый фестиваль влюблённых. Женихи посоревновались в перетягивании каната и забивании гвоздей. А невесты научились плести венки, косы, расписывать яйца и делать украшения. Издавна считается, что браки, заключенные на Красную Горку, самые крепкие и счастливые.

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