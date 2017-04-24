В Москве прошел забег в поддержку паллиативной помощи

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Более 20 километров преодолели участники московского благотворительного забега. Это не только спортивное состязание, но и акция в поддержку региональных больниц и хосписов. Цель марафона - рассказать, как можно помочь тем, кому каждый день приходится бороться с тяжелыми заболеваниями.

К этому часу он готовился год. Искандер Ядгаров первым преодолел дистанцию в 21 километр, передает "ТВ Центр".

"Не только выступать, что-то выигрывать, достигать своих личных амбициозных целей, но при этом привлекать внимание к благотворительности и быть хоть как-то полезными", - заявил победитель забега "Такеда. Весенний гром".

К забегу присоединились тысячи спортсменов. Чтобы принять участие в благотворительной акции "Быстрее Боли" и поддержать тех, кого нельзя вылечить, но можно помочь. Паллиативная помощь - так это называют специалисты.

"Очень важно в этом сотрудничество и государства, и социально ответственного бизнеса, и благотворителей, вовлечение как можно большего количества людей в эту помощь", - сообщила пиар-директор фонда помощи хосписам "Вера" Елена Мартьянова.

И это работает. Формируются стандарты, внесены необходимые изменения в законы. Чтобы рассказать о паллиативной помощи, есть разные способы. Спорт - не исключение.

"Каждый спортсмен преодолевает себя, усталость. Есть очень много людей в нашей стране, которые просто в силу своего сильного характера не могут преодолеть ту боль, которая у них есть. А для этого им нужна помощь, нужна лекарственная помощь, нужна помощь специалистов, нужна помощь медицинского персонала. Именно поэтому мы и хотим еще раз привлечь внимание к той проблеме", - сказал гендиректор компании "Такеда Россия", глава региона СНГ Андрей Потапов.

Во время регистрации участники делали пожертвования в пользу паллиативного отделения одной из больниц Новосибирска. Общими усилиями стараются, чтобы добро приходило быстрее боли.

Кристина Одиноченко, Дмитрий Шиков, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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