В Новой Москве при тушении пожара пострадали спасатели

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В результате возгорания в поселении Московский в Новой Москве пострадали два спасателя. ЧП произошло утром 24 апреля в поселке Института полиомиелита. Пожар был ликвидирован в 07:14 по московскому времени.

Двое спасателей пострадали в ходе тушения пожара в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Согласно данным ведомства, возгорание произошло в поселке Института полиомиелита, который расположен в поселении Московский. Загорелось деревянное строение по всей площади - более 16 квадратных метров.

Первые пожарно-спасательные подразделения ПСО-206 прибыли на место происшествия в 06:43 утра. В ходе работ по тушению пострадали два сотрудника поисково-спасательного отряда. Тем не менее, возгорание удалось ликвидировать в 07:14 утра.