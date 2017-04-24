Телефон за миллион рублей украли из квартиры на юго-западе Москвы
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Из квартиры на юго-западе столицы украли телефон стоимостью миллион рублей, швейцарские часы и 100 тысяч рублей наличными. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время ведется розыск преступника и украденного имущества.
Неизвестный украл дорогостоящий телефон и швейцарские часы из квартиры на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел в жилом доме на улице Каховка. Злоумышленник похитил телефон стоимостью миллион рублей, швейцарские часы стоимостью 400 тысяч рублей и 100 тысяч рублей наличными, после чего скрылся с места происшествия.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время полиция ведет розыск преступника и украденного имущества.
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