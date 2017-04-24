Россия выдала Украине экс-главу ГАИ Киева Макаренко

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Россия 7 апреля выдала Украине бывшего главу Госавтоинспекции Киева Николая Макаренко, который был обвинен у себя на родине в получении взятки. В российской Генпрокуратуре отметили, что препятствий для выдачи экс-сотрудника полиции не нашли.

Бывший начальник Госавтоинспекции Киева Николай Макаренко выдан Россией Украине. На родине его обвиняют в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Запрос о выдаче Макаренко был удовлетворен Гепрокуратурой 2 марта. Там подчеркнули, что препятствий для выдачи экс-сотрудника полиции, предусмотренных международными договорами и законодательством России, установлено не было. Сам Макаренко не обжаловал решение о выдаче. Теперь оно вступило в законную силу.

По данным ведомства, его передали правоохранительным органам Украины 7 апреля.

Макаренко был задержан 21 сентября 2016 года в аэропорту Домодедово. До этого, согласно данным СМИ, он прятался в Ялте.

В киевском ГАИ он работал с 2014 по 2015 годы. В апреле 2015-го его объявили в розыск по подозрению в коррупции.

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