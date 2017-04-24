Лавров рассказал о реальных и вымышленных угрозах для ЕС и России

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Евросоюз должен сосредоточиться на реальных угрозах, а не вымышленных, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Россия и Запад переживают непростой период в отношениях, но этот выбор был сделан не Москвой, которая по-прежнему нацелена на восстановление полноценного сотрудничества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Евросоюз основное внимание уделять реальным угрозам, в том числе, борьбе с терроризмом. Об этом он заявил во время встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Москве.

"Мы убеждены в необходимости сконцентрироваться на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности", - приводит слова главы МИД "Интерфакс".

В связи с этим Лавров отметил, что хотел бы еще раз выразить признательность Могерини, а также всем сотрудникам европейской внешнеполитической службы за искренние соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. "Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими преступлениями террористической направленности, которыми охвачены, к сожалению, многие европейские города", - отметил глава МИД.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия и Запад переживают непростой период в отношениях друг с другом, что не может доставлять радости российской стороне. Однако выбор был сделан не Москвой. "Мы по-прежнему нацелены на восстановление полноценного сотрудничества с Евросоюзом - нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, народами, с которыми у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - отметил глава российской дипломатии.

В свою очередь, Могерини отметила, что несмотря на разногласия по Украине и Крыму, ЕС и Россия могут сотрудничать в области борьбы с терроризмом, а также по Сирии и Ливии. "Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, и я хочу подтвердить нашу заинтересованность в сотрудничестве по таким вопросам, как судьба Сирии, Ливии", - сказала она.