Песков: Россия намерена выстраивать добрые отношения с Францией

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По словам Дмитрия Пескова, Россия намерена выстраивать добрые отношения с Францией и уважает выбор французского народа, который он сделал в ходе выборов президента республики. По итогам первого тура экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, а лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна намерена выстраивать добрые отношения с Францией и уважает выбор французского народа, который он сделал в ходе выборов главы государства.

"Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений. Мы с уважением относимся к выбору французов", - приводит ТАСС слова Пескова.

В понедельник во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%. Они оба прошли во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,91% голосов.

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