Украина объявила о прекращении подачи электричества в ЛНР

Теги: Украина электроснабжение электричество блокада луганск донбасс

Киев прекратит подачу электроэнергии на территорию ЛНР. Поставка электроэнергии, сообщили в "Луганском энергетическом объединении", будет прекращена с 00:00 25 апреля. Соответствующее решение принято Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и компанией "Энергорынок".

Украинские энергетики с полуночи обесточат ЛНР с 00:00 25 апреля. Об этом "Интерфаксу" заявили в ООО "Луганское энергетическое объединение" со ссылкой на решение Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок".

По словам гендиректора ЛЭО Владимира Грицая, в том числе будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

Ранее компания неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР из-за отсутствия ее оплаты.

В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с ДНР и ЛНР. Позднее блокада была закреплена на официальном уровне. СНБО временно приостановил все транспортное сообщение с Донбассом.

Накануне колонна автомобилей ОБСЕ подорвалась на мине в районе села Пришиб к северо-западу от Луганска. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения. Представители силовых структур ЛНР утверждают, что инцидент стал результатом диверсии.

В МИД России инцидент назвали циничной акцией, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко считает необходимым активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Читайте также:

Захарченко допустил образование конфедерации ДНР и Украины

СБУ поделилась непристойным снимком Лолиты

США призвали Россию помочь в расследовании гибели американца в ЛНР