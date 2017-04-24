Лолита о "голом" фото: СБУ показала всю свою мощь

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Певица Лолита иронично отозвалась о появлении в официальном Twitter СБУ откровенной фотографии с ней. По ее словам, украинские спецслужбы показали всю мощь своего существования. Также она подчеркнула, что грудь, которая частично обнажена на снимке - не ее.

Певица Лолита прокомментировала появление фотографии на официальном аккаунте СБУ в соцсети Twitter, на котором у звезды эстрады якобы частично обнажена грудь. По ее словам, на фото есть некоторые неточности.

В своем Facebook она подчеркнула, что решение разместить такой скандальный снимок принял советник главы МВД Украины Антон Геращенко. При этом, как отметила Лолита, ее муж Дмитрий Иванов, увидев фотографию, обратил внимание на то, что грудь – не ее. "Так и я понимаю, не моя," – написала певица.

Кроме того, по мнению исполнительницы, этот поступок говорит о том, что сила у СБУ "огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения". "СБУ сейчас этой фотографией показало всю мощь своего существования, с чем я их и поздравляю", - подчеркнула Лолита, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". Она добавила, что у украинских спецслужб, вероятно, нет других занятий, кроме борьбы с ней.

При этом она отметила, что "куча всего" на нее льется от "заряженных людей", специально сидящих на зарплате, а не от обычных граждан Украины и России.

Ранее скандал в соцсетях произошел после того, как Служба безопасности Украины в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter выложила откровенную фотографию с певицей. "Нехай щастить (Удачи – рус.яз.)", - говорилось на подписи к снимку.

В воскресенье уроженка Украины Лолита Милявская была снята с поезда в Киев, куда она ехала к больной дочке. Ей запретили въезд на территорию страны сроком на три года из-за ее посещения Керчи в 2015 году.