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Использование проекта "Активный гражданин" для голосования москвичей по программе реновации является беспрецедентным по масштабу. Об этом в ходе круглого стола по вопросу учета мнения населения при реализации программы реновации сообщил руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора PriceWaterhouseCooper Кирилл Никитин.

Эксперты рассказали, как сделать голосование по реновации прозрачным. "Московский кейс, когда мы говорим об использовании "Активного гражданина" для выявления предпочтений граждан Москвы для проекта реновации, является беспрецедентным по масштабу. Для этого в урбанистике электронное голосование использовали для решения локальных проектов", - отметил руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора PriceWaterhouseCooper Кирилл Никитин.

Он подчеркнул, что специалисты компании проверили кибербезопасность портала и высоко оценили его работу, передает АГН "Москва".

По мнению президента фонда "Институт экономики города" Надежды Косаревой, возможны несколько вариантов организации опросов. "Я бы пошла по пути выявления мнений большинства, но юридические последствия выстроила через голосование собственников. Но при этом вот это голосование собственников я бы устроила как собственно преобладающее "кто против". Потому что придут в основном все. Поэтому те, кто не придут, я бы приравняла "за". У нас есть подобный подход: "молчуны" - при выборе государственного пенсионного фонда, "молчуны" - при выборе общего котла при капитальном ремонте", - сообщила Косарева.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул важность того, чтобы дать доступ жителям пятиэтажек к результатам о ходе голосования. "Здесь я тремя руками "за" и поддерживаю идею дать доступ жильцам дома к информации кто как проголосовал", - уточнил Федоров.

Ранее Госдума приняла при рассмотрении в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.