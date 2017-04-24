Женщина умерла на приеме у косметолога в Москве

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Женщина умерла во время косметологической процедуры в одном из центров красоты в столице. По предварительной информации, смерть наступила в результате отрыва тромба. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины во время косметологической процедуры в Москве. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В одном из московских центров красоты во время проведения косметологической процедуры пациентка почувствовала ухудшение здоровья. Сотрудники клиники незамедлительно вызвали скорую помощь. До приезда медицинских работников женщина 1957 года рождения скончалась на месте", - сказала Иванова.

По предварительной информации, смерть наступила в результате отрыва тромба. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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