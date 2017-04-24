"Сонное царство". Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора

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Руководителю Роскомнадзора Александру Жарову необходимо сменить стиль работы из-за того, что ведомство "идет в хвосте". С критикой на действия надзорного ведомства обрушилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала "сонным царством" реакцию службы на распространение наркотиков и склонение к суициду в интернете.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила руководителю Роскомнадзора Александру Жарову сменить стиль работы из-за того, что ведомство "идет в хвосте". Об этом она сказала, выступая на заседании Совета законодателей.

"Вы все время идете в хвосте, вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности, и вы должны на результат работать, а не на процесс", - цитирует ее "Интерфакс".

Она раскритиковала его за недостаточную работу по противодействию распространению наркотиков в интернете, а также другой противоправной информации, в том числе склонению к суицидам.

"Предложите комплекс мер, что делать, как остановить распространение наркотиков в интернете. То же касается суицидов. Почему вы там, как сонное царство", - сказала Матвиенко.

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сравнил систему госуправления в России со "старой скрипучей машиной", которая постоянно "заезжает не туда". По его словам, лишь 38% чиновников занимаются своими прямыми обязанностями. Бывший министр финансов подчеркнул, что назрела необходимость менять систему.

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