Медведев доволен работой Минэкономразвития

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Итоги работы министерства экономического развития и план действий на текущий год обсудил в понедельник Дмитрий Медведев на итоговом заседании коллегии.

Премьер Дмитрий Медведев 24 апреля отметил качественную и активную работу Минэкономразвития, что существенно ускоряет темпы развития экономики, передает "ТВ Центр".

Медведев также отметил, что после длительной инвестиционной паузы у предпринимателей сейчас есть готовность к новым проектам. А по итогам прошедшего года страна вышла на положительный рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства.

"Условия, которые складываются, беспрецедентны для современной российской экономики, экономики современной России за 25 лет. Эти положительные сдвиги должны быть долгосрочными и устойчивыми трендами. И мы должны сделать все, чтобы наша экономика все же развивалась по целевому сценарию прогноза, который, кстати, подготовлен в вашем министерстве", - заявил Медведев.