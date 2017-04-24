В Москве более 50 девочек с начала года получили имя Мелания

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Именем Мелания с начала года были названы более 50 новорожденных девочек в столице. Об этом сообщается на портале открытых данных городского правительства. Кроме того, восемь родившихся девочек назвали именем Адель, семь новорожденных получили имя Лея и еще шесть – Белла.

Более 50 новорожденных девочек были названы именем Мелания в столице с начала года. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на портал открытых данных городского правительства.

"Больше всего детей были названы этим именем в феврале - 23 девочки, а также в январе - 20. В марте это имя дали восьми новорожденным", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала 2017 года восемь родившихся девочек назвали именем Адель, семь новорожденных получили имя Лея и еще шесть – Белла.