У военной базы США в Афганистане произошел взрыв
Теги: взрыв афганистан Происшествие пентагон
У военной базы США в Афганистане прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Данных о погибших и раненых пока нет. Нападение произошло в день визита главы Пентагона в страну Джеймса Мэттиса.
Взрыв прогремел рядом с военной базой США в Афганистане. Как передает агентство Khaama Press, инцидент произошел в провинции Хост на востоке страны.
В МВД Афганистана рассказали о взрыве автомобиля, за рулем которого находился смертник. Данных о погибших и раненых пока нет.
#BREAKING - explosion reported in Khost province, close to Khost airport close to U.S Forces base #Afghanistan pic.twitter.com/487W08xWHm— TOLOnews (@TOLOnews) 24 апреля 2017 г.
Ранее стало известно, что в Афганистан с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Джеймс Мэттис. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN, он должен встретиться с афганским президентом Ашрафом Гани и посетить штаб-квартиру миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. О том, собирался ли Мэттис посетить атакованную базу, неизвестно.
Между тем, в планах у главы Пентагона была и встреча со своим афганским коллегой Абдуллой Хабиби. Однако в понедельник Хабиби был отправлен в отставку. Это произошло после того, как талибы напали на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф. В итоге погибли не менее 135 военнослужащих.