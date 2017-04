У военной базы США в Афганистане произошел взрыв

Взрыв прогремел рядом с военной базой США в Афганистане. Как передает агентство Khaama Press, инцидент произошел в провинции Хост на востоке страны.

В МВД Афганистана рассказали о взрыве автомобиля, за рулем которого находился смертник. Данных о погибших и раненых пока нет.

#BREAKING - explosion reported in Khost province, close to Khost airport close to U.S Forces base #Afghanistan pic.twitter.com/487W08xWHm