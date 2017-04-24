У военной базы США в Афганистане произошел взрыв

Теги: взрыв афганистан Происшествие пентагон

У военной базы США в Афганистане прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Данных о погибших и раненых пока нет. Нападение произошло в день визита главы Пентагона в страну Джеймса Мэттиса.

Взрыв прогремел рядом с военной базой США в Афганистане. Как передает агентство Khaama Press, инцидент произошел в провинции Хост на востоке страны.

В МВД Афганистана рассказали о взрыве автомобиля, за рулем которого находился смертник. Данных о погибших и раненых пока нет.

Ранее стало известно, что в Афганистан с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Джеймс Мэттис. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN, он должен встретиться с афганским президентом Ашрафом Гани и посетить штаб-квартиру миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. О том, собирался ли Мэттис посетить атакованную базу, неизвестно.

Между тем, в планах у главы Пентагона была и встреча со своим афганским коллегой Абдуллой Хабиби. Однако в понедельник Хабиби был отправлен в отставку. Это произошло после того, как талибы напали на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф. В итоге погибли не менее 135 военнослужащих.