К акции "Георгиевская ленточка" присоединятся почти 90 стран

Теги: Общество история акция москва

В понедельник в России стартовала акция "Георгиевская ленточка". Она стала символом победы в Великой Отечественной войне и памяти о тех, кто защищал нашу Родину. Только в Москве раздадут около 150 тысяч таких лент.

Внимательные взгляды в попытках уловить каждое слово. По сторонам никто не смотрит и посторонними делами не занимается. Не до этого. Последний мастер-класс перед ответственным выходом в люди. Вот и приходится запоминать гигабайты информации, передает "ТВ Центр".

Помимо смысла символа необходимо знать и краткую историю. Откуда появилась, почему так названа и как правильно ее носить. Донести до горожан, что ленточка - не аксессуар, а дань уважения и есть основная задача. Волонтеры должны быть подкованы во всех вопросах. Чтобы затем самим задавать их на улицах страны.

Новые правила придуманы, скорее, для молодого поколения. Старшее наверняка сможет не только ответить на заковыристые вопросы волонтеров, но и поведают что-то интересное. В этом уже убедились волонтеры фонда "Старость в радость", которые приехали в подмосковный дом ветеранов. Помимо вручения традиционных "Георгиевских ленточек", всех ждал выездной концерт с песнями военных лет. Слез не мог сдержать никто.

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в 2005 году. И вот уже более десяти лет на улицах каждого города волонтеры выходят на улицу, чтобы напомнить горожанам о великом подвиге ветеранов. С каждым годом к акции присоединяется все больше и больше стран. Это не только память о великой войне. Это и связь поколений.

"Георгиевскую ленточку" можно получить до 9 мая. Подробнее о адресах можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Александр Медведев, Илья Хуртин, "ТВ Центр".