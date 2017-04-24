Эксперты: голосование по реновации должно быть прозрачным

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Голосование по реновации пятиэтажек будет открытым. Москвичи сами смогут отследить, что их голос учли при опросе. Для этого горожанам предложат максимально прозрачную и надежную схему. Платформа уже есть - портал "Активный гражданин", а сама система опроса станет более сложной.

300 тысяч звонков специалисты сделали в московские квартиры, чтобы узнать, какой жители столицы видят комфортную жилую среду. Так закладывалась база для грядущей масштабной кампании учета мнения населения относительно программы реновации. Сегодня на круглом столе, посвященном этому вопросу, еще раз было подчеркнуто, что услышать и учесть каждый голос москвича - задача непростая, но принципиально значимая, передает "ТВ Центр".

"Как неоднократно и публично говорил мэр Москвы, программа должна быть сформирована с учетом мнения граждан. И переселять, и сносить планируется только те кварталы, где большинство граждан скажут, что да, мы хотим. Что да, это необходимо. И у нас на сегодняшний день не стоит задача массово взять и включить все дома пятиэтажные, первого периода индустриального домостроения, нет задачи, как под одну гребенку, включить эти дома", - сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Согласно данным ВЦИОМ, 80% жителей пятиэтажек поддерживают программу сноса ветхих пятиэтажек, направленную на улучшение жилищных условий москвичей и формирование нового эстетического облика столицы. Первые квартиры в современных домах обещают сдать уже этой осенью. Эксперты и социологи отмечают, сначала отметить новоселье должны жильцы тех кварталов, где мнение собственников и нанимателей наиболее консолидировано.

"Городу нужно переселить, начать переселять какие-то кварталы. И, естественно, нам нужно выделить эти кварталы. Там, где будет не 70% "за", ни 75% "за", а там, где будет 90! Девяносто плюс. Я вам могу сказать, что такие кварталы есть. Но все остальные жители должны увидеть, каким образом осуществляется и сам переезд, сама программа", - сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

В ходе кампании учета мнения населения задача - выяснить не только согласен ли житель пятиэтажки, чтобы его дом включили в программу реновации, но и детали, имеющие важное значение: очередность переезда в новый дом, качество отделки будущей квартиры. Выразить своё мнение можно двумя способами: онлайн - в приложении "Активный гражданин", а также на консультации в МФЦ. При этом в электронном проекте будут подводить промежуточные результаты. Житель дома сможет увидеть, как голосовал он сам, а как - соседи по дому.

"Обычно, когда голосование проходит исключительно тайно, то возникает вопрос о подтасовках. И начинают создаваться различные надстройки над теми, кто должен контролировать честность подсчета голосов, так вот эта открытость в данном случае, поскольку вопрос касается каждого человека, когда ты точно знаешь, как голосуют твои соседи по лестничной клетке, по подъезду, может стать инструментом прозрачности в принятии этого решения", - заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Специалисты по кибербезопасности проанализировали, можно ли в "Активном гражданине" подтасовать результаты или проголосовать за другого человека. Трехуровневая защита платформы практически исключает такую возможность.

"Мы не выявили случаев и данных, которые позволяют судить о том, что результаты голосования были в той или иной степени манипулированы внутренними или внешними игроками, или же, что на ход голосования оказывалось воздействие", - сказал руководитель практики PwC в России по обслуживанию госсектора Кирилл Никитин.

Программу реновации по масштабам сравнивают с запуском первого искусственного спутника Земли. Можно предположить, что предстоящий опрос москвичей также получится одним из самых массовых в истории столицы, и, безусловно, абсолютно прозрачным.

Егор Киселев, Сергей Сенченков, Михаил Бобарев, "ТВ Центр".

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